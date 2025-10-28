SinyallerBölümler
Gui Gen Freddy Tay

Stacked Algo

Gui Gen Freddy Tay
0 inceleme
Güvenilirlik
164 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
153 (51.68%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (48.31%)
En iyi işlem:
140.86 SGD
En kötü işlem:
-124.11 SGD
Brüt kâr:
3 901.80 SGD (530 058 pips)
Brüt zarar:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (211.64 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
630.93 SGD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
69.08%
Maks. mevduat yükü:
12.91%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
152 (51.35%)
Satış işlemleri:
144 (48.65%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.49 SGD
Ortalama kâr:
25.50 SGD
Ortalama zarar:
-26.27 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-467.26 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-467.26 SGD (13)
Aylık büyüme:
-17.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.48 SGD
Maksimum:
1 798.64 SGD (63.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (1 795.18 SGD)
Varlığa göre:
6.33% (271.59 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 105
DE40 59
USTEC 41
US500 36
US30 24
EURUSD 8
USDJPY 6
EURNZD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -17
DE40 15
USTEC 342
US500 -19
US30 -321
EURUSD 41
USDJPY 16
EURNZD 9
AUDUSD -27
NZDUSD 15
USDCAD 28
GBPUSD 26
EURAUD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
DE40 14K
USTEC 82K
US500 -919
US30 -181K
EURUSD 2.4K
USDJPY 1K
EURNZD 875
AUDUSD -408
NZDUSD 300
USDCAD 839
GBPUSD 1.3K
EURAUD 351
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.86 SGD
En kötü işlem: -124 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +211.64 SGD
Maksimum ardışık zarar: -467.26 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
VTMarkets-Live
0.70 × 172
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
0.82 × 923
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 15:53
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.27% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.18% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stacked Algo
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
4.4K
SGD
164
95%
296
51%
69%
1.03
0.49
SGD
29%
1:500
