İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
153 (51.68%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (48.31%)
En iyi işlem:
140.86 SGD
En kötü işlem:
-124.11 SGD
Brüt kâr:
3 901.80 SGD (530 058 pips)
Brüt zarar:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (211.64 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
630.93 SGD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
69.08%
Maks. mevduat yükü:
12.91%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
152 (51.35%)
Satış işlemleri:
144 (48.65%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.49 SGD
Ortalama kâr:
25.50 SGD
Ortalama zarar:
-26.27 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-467.26 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-467.26 SGD (13)
Aylık büyüme:
-17.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.48 SGD
Maksimum:
1 798.64 SGD (63.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (1 795.18 SGD)
Varlığa göre:
6.33% (271.59 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|DE40
|59
|USTEC
|41
|US500
|36
|US30
|24
|EURUSD
|8
|USDJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-17
|DE40
|15
|USTEC
|342
|US500
|-19
|US30
|-321
|EURUSD
|41
|USDJPY
|16
|EURNZD
|9
|AUDUSD
|-27
|NZDUSD
|15
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|26
|EURAUD
|7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|DE40
|14K
|USTEC
|82K
|US500
|-919
|US30
|-181K
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1K
|EURNZD
|875
|AUDUSD
|-408
|NZDUSD
|300
|USDCAD
|839
|GBPUSD
|1.3K
|EURAUD
|351
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.86 SGD
En kötü işlem: -124 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +211.64 SGD
Maksimum ardışık zarar: -467.26 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
4.4K
SGD
SGD
164
95%
296
51%
69%
1.03
0.49
SGD
SGD
29%
1:500