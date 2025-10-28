- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
165 (53.57%)
Perte trades:
143 (46.43%)
Meilleure transaction:
140.86 SGD
Pire transaction:
-124.11 SGD
Bénéfice brut:
4 220.52 SGD (540 053 pips)
Perte brute:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (422.36 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
630.93 SGD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.08%
Charge de dépôt maximale:
12.91%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
164 (53.25%)
Courts trades:
144 (46.75%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.50 SGD
Bénéfice moyen:
25.58 SGD
Perte moyenne:
-26.27 SGD
Pertes consécutives maximales:
13 (-467.26 SGD)
Perte consécutive maximale:
-467.26 SGD (13)
Croissance mensuelle:
-11.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.48 SGD
Maximal:
1 798.64 SGD (63.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.50% (1 795.18 SGD)
Par fonds propres:
6.33% (271.59 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|DE40
|59
|USTEC
|41
|US500
|36
|US30
|24
|EURUSD
|8
|USDJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|232
|DE40
|15
|USTEC
|342
|US500
|-19
|US30
|-321
|EURUSD
|41
|USDJPY
|16
|EURNZD
|9
|AUDUSD
|-27
|NZDUSD
|15
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|26
|EURAUD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|28K
|DE40
|14K
|USTEC
|82K
|US500
|-919
|US30
|-181K
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1K
|EURNZD
|875
|AUDUSD
|-408
|NZDUSD
|300
|USDCAD
|839
|GBPUSD
|1.3K
|EURAUD
|351
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +140.86 SGD
Pire transaction: -124 SGD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +422.36 SGD
Perte consécutive maximale: -467.26 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
VTMarkets-Live
|0.70 × 172
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 923
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
140 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
8%
0
0
USD
USD
4.7K
SGD
SGD
164
95%
308
53%
69%
1.12
1.50
SGD
SGD
29%
1:500