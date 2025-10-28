SignauxSections
Gui Gen Freddy Tay

Stacked Algo

Gui Gen Freddy Tay
0 avis
Fiabilité
164 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
165 (53.57%)
Perte trades:
143 (46.43%)
Meilleure transaction:
140.86 SGD
Pire transaction:
-124.11 SGD
Bénéfice brut:
4 220.52 SGD (540 053 pips)
Perte brute:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (422.36 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
630.93 SGD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.08%
Charge de dépôt maximale:
12.91%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
164 (53.25%)
Courts trades:
144 (46.75%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.50 SGD
Bénéfice moyen:
25.58 SGD
Perte moyenne:
-26.27 SGD
Pertes consécutives maximales:
13 (-467.26 SGD)
Perte consécutive maximale:
-467.26 SGD (13)
Croissance mensuelle:
-11.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.48 SGD
Maximal:
1 798.64 SGD (63.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.50% (1 795.18 SGD)
Par fonds propres:
6.33% (271.59 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
DE40 59
USTEC 41
US500 36
US30 24
EURUSD 8
USDJPY 6
EURNZD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 232
DE40 15
USTEC 342
US500 -19
US30 -321
EURUSD 41
USDJPY 16
EURNZD 9
AUDUSD -27
NZDUSD 15
USDCAD 28
GBPUSD 26
EURAUD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
DE40 14K
USTEC 82K
US500 -919
US30 -181K
EURUSD 2.4K
USDJPY 1K
EURNZD 875
AUDUSD -408
NZDUSD 300
USDCAD 839
GBPUSD 1.3K
EURAUD 351
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.86 SGD
Pire transaction: -124 SGD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +422.36 SGD
Perte consécutive maximale: -467.26 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
VTMarkets-Live
0.70 × 172
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
0.82 × 923
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 plus...
Aucun avis
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 15:53
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.27% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.18% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
