- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
154 (51.85%)
Loss Trade:
143 (48.15%)
Best Trade:
140.86 SGD
Worst Trade:
-124.11 SGD
Profitto lordo:
3 928.18 SGD (532 104 pips)
Perdita lorda:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (211.64 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
630.93 SGD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
69.08%
Massimo carico di deposito:
12.91%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
153 (51.52%)
Short Trade:
144 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.58 SGD
Profitto medio:
25.51 SGD
Perdita media:
-26.27 SGD
Massime perdite consecutive:
13 (-467.26 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-467.26 SGD (13)
Crescita mensile:
-16.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.48 SGD
Massimale:
1 798.64 SGD (63.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (1 795.18 SGD)
Per equità:
6.33% (271.59 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|DE40
|59
|USTEC
|41
|US500
|36
|US30
|24
|EURUSD
|8
|USDJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|DE40
|15
|USTEC
|342
|US500
|-19
|US30
|-321
|EURUSD
|41
|USDJPY
|16
|EURNZD
|9
|AUDUSD
|-27
|NZDUSD
|15
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|26
|EURAUD
|7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|DE40
|14K
|USTEC
|82K
|US500
|-919
|US30
|-181K
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|1K
|EURNZD
|875
|AUDUSD
|-408
|NZDUSD
|300
|USDCAD
|839
|GBPUSD
|1.3K
|EURAUD
|351
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.86 SGD
Worst Trade: -124 SGD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +211.64 SGD
Massima perdita consecutiva: -467.26 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
itexsys-Platform
|0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
|0.27 × 15
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
VTMarkets-Live
|0.70 × 172
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
Exness-MT5Real8
|0.82 × 923
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
4.4K
SGD
SGD
164
95%
297
51%
69%
1.04
0.58
SGD
SGD
29%
1:500