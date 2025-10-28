SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stacked Algo
Gui Gen Freddy Tay

Stacked Algo

Gui Gen Freddy Tay
0 recensioni
Affidabilità
164 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
154 (51.85%)
Loss Trade:
143 (48.15%)
Best Trade:
140.86 SGD
Worst Trade:
-124.11 SGD
Profitto lordo:
3 928.18 SGD (532 104 pips)
Perdita lorda:
-3 757.10 SGD (590 847 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (211.64 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
630.93 SGD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
69.08%
Massimo carico di deposito:
12.91%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
153 (51.52%)
Short Trade:
144 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.58 SGD
Profitto medio:
25.51 SGD
Perdita media:
-26.27 SGD
Massime perdite consecutive:
13 (-467.26 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-467.26 SGD (13)
Crescita mensile:
-16.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.48 SGD
Massimale:
1 798.64 SGD (63.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (1 795.18 SGD)
Per equità:
6.33% (271.59 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 106
DE40 59
USTEC 41
US500 36
US30 24
EURUSD 8
USDJPY 6
EURNZD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4
DE40 15
USTEC 342
US500 -19
US30 -321
EURUSD 41
USDJPY 16
EURNZD 9
AUDUSD -27
NZDUSD 15
USDCAD 28
GBPUSD 26
EURAUD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
DE40 14K
USTEC 82K
US500 -919
US30 -181K
EURUSD 2.4K
USDJPY 1K
EURNZD 875
AUDUSD -408
NZDUSD 300
USDCAD 839
GBPUSD 1.3K
EURAUD 351
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.86 SGD
Worst Trade: -124 SGD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +211.64 SGD
Massima perdita consecutiva: -467.26 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.27 × 15
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
VTMarkets-Live
0.70 × 172
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
0.82 × 923
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 più
Non ci sono recensioni
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 15:53
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.27% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.18% of days out of the 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
