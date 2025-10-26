SinyallerBölümler
Thomas Rauer

System2

Thomas Rauer
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
476 (81.64%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (18.35%)
En iyi işlem:
3 115.01 USD
En kötü işlem:
-3 094.51 USD
Brüt kâr:
51 769.21 USD (65 052 pips)
Brüt zarar:
-39 168.98 USD (42 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
208 (2 369.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 786.68 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
13.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
453 (77.70%)
Satış işlemleri:
130 (22.30%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
21.61 USD
Ortalama kâr:
108.76 USD
Ortalama zarar:
-366.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 824.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 824.70 USD (4)
Aylık büyüme:
5.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 817.58 USD
Maksimum:
5 025.94 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.79% (5 036.88 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 290
NZDCAD 70
USDCHF 68
GBPUSD 63
AUDCAD 30
AUDUSD 22
NZDUSD 21
USDCAD 13
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8.5K
NZDCAD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD -4.3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
USDCAD -757
AUDNZD 153
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
NZDCAD 883
USDCHF 2.8K
GBPUSD -2.5K
AUDCAD -374
AUDUSD 1.3K
NZDUSD -149
USDCAD 28
AUDNZD 656
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 115.01 USD
En kötü işlem: -3 095 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 369.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 824.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.23 × 3408
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.25 × 4
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
8 daha fazla...
