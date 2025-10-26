Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 Darwinex-Live 0.23 × 3408 VantageFXInternational-Live 0.23 × 13 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.67 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.77 × 132 PrimeCodex-MT5 0.96 × 429 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.25 × 24 KuberaCapitalMarkets-Server 2.92 × 24 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.07 × 225 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 4 FPMarkets-Live 4.00 × 2 BCS5-Real 4.25 × 4 Binary.com-Server 5.22 × 9 RoboForex-Pro 5.63 × 225 XMGlobal-MT5 4 5.69 × 663 8 daha fazla...