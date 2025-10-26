- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
476 (81.64%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (18.35%)
En iyi işlem:
3 115.01 USD
En kötü işlem:
-3 094.51 USD
Brüt kâr:
51 769.21 USD (65 052 pips)
Brüt zarar:
-39 168.98 USD (42 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
208 (2 369.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 786.68 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
13.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
453 (77.70%)
Satış işlemleri:
130 (22.30%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
21.61 USD
Ortalama kâr:
108.76 USD
Ortalama zarar:
-366.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 824.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 824.70 USD (4)
Aylık büyüme:
5.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 817.58 USD
Maksimum:
5 025.94 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.79% (5 036.88 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|290
|NZDCAD
|70
|USDCHF
|68
|GBPUSD
|63
|AUDCAD
|30
|AUDUSD
|22
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8.5K
|NZDCAD
|2K
|USDCHF
|2.1K
|GBPUSD
|-4.3K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|1.3K
|USDCAD
|-757
|AUDNZD
|153
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|20K
|NZDCAD
|883
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDCAD
|-374
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-149
|USDCAD
|28
|AUDNZD
|656
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 115.01 USD
En kötü işlem: -3 095 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 369.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 824.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
