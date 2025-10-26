- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
476 (81.64%)
Loss Trade:
107 (18.35%)
Best Trade:
3 115.01 USD
Worst Trade:
-3 094.51 USD
Profitto lordo:
51 769.21 USD (65 052 pips)
Perdita lorda:
-39 168.98 USD (42 618 pips)
Vincite massime consecutive:
208 (2 369.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 786.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
13.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
453 (77.70%)
Short Trade:
130 (22.30%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
21.61 USD
Profitto medio:
108.76 USD
Perdita media:
-366.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 824.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 824.70 USD (4)
Crescita mensile:
5.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 817.58 USD
Massimale:
5 025.94 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (5 036.88 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|290
|NZDCAD
|70
|USDCHF
|68
|GBPUSD
|63
|AUDCAD
|30
|AUDUSD
|22
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8.5K
|NZDCAD
|2K
|USDCHF
|2.1K
|GBPUSD
|-4.3K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|2.5K
|NZDUSD
|1.3K
|USDCAD
|-757
|AUDNZD
|153
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|20K
|NZDCAD
|883
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDCAD
|-374
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-149
|USDCAD
|28
|AUDNZD
|656
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 115.01 USD
Worst Trade: -3 095 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 369.13 USD
Massima perdita consecutiva: -4 824.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3408
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.77 × 132
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 429
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 24
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.07 × 225
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
BCS5-Real
|4.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
RoboForex-Pro
|5.63 × 225
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
