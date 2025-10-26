SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / System2
Thomas Rauer

System2

Thomas Rauer
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
476 (81.64%)
Loss Trade:
107 (18.35%)
Best Trade:
3 115.01 USD
Worst Trade:
-3 094.51 USD
Profitto lordo:
51 769.21 USD (65 052 pips)
Perdita lorda:
-39 168.98 USD (42 618 pips)
Vincite massime consecutive:
208 (2 369.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 786.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
13.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
453 (77.70%)
Short Trade:
130 (22.30%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
21.61 USD
Profitto medio:
108.76 USD
Perdita media:
-366.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 824.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 824.70 USD (4)
Crescita mensile:
5.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 817.58 USD
Massimale:
5 025.94 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (5 036.88 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 290
NZDCAD 70
USDCHF 68
GBPUSD 63
AUDCAD 30
AUDUSD 22
NZDUSD 21
USDCAD 13
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8.5K
NZDCAD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD -4.3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
USDCAD -757
AUDNZD 153
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
NZDCAD 883
USDCHF 2.8K
GBPUSD -2.5K
AUDCAD -374
AUDUSD 1.3K
NZDUSD -149
USDCAD 28
AUDNZD 656
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 115.01 USD
Worst Trade: -3 095 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 369.13 USD
Massima perdita consecutiva: -4 824.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.23 × 3408
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.25 × 4
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati