Thomas Rauer

System2

Thomas Rauer
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
583
Bénéfice trades:
476 (81.64%)
Perte trades:
107 (18.35%)
Meilleure transaction:
3 115.01 USD
Pire transaction:
-3 094.51 USD
Bénéfice brut:
51 769.21 USD (65 052 pips)
Perte brute:
-39 168.98 USD (42 618 pips)
Gains consécutifs maximales:
208 (2 369.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 786.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
13.53%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
453 (77.70%)
Courts trades:
130 (22.30%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
21.61 USD
Bénéfice moyen:
108.76 USD
Perte moyenne:
-366.07 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 824.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 824.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 817.58 USD
Maximal:
5 025.94 USD (4.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.79% (5 036.88 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 290
NZDCAD 70
USDCHF 68
GBPUSD 63
AUDCAD 30
AUDUSD 22
NZDUSD 21
USDCAD 13
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8.5K
NZDCAD 2K
USDCHF 2.1K
GBPUSD -4.3K
AUDCAD 1.1K
AUDUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
USDCAD -757
AUDNZD 153
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
NZDCAD 883
USDCHF 2.8K
GBPUSD -2.5K
AUDCAD -374
AUDUSD 1.3K
NZDUSD -149
USDCAD 28
AUDNZD 656
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 115.01 USD
Pire transaction: -3 095 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 369.13 USD
Perte consécutive maximale: -4 824.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.23 × 3408
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.25 × 4
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.63 × 225
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
8 plus...
