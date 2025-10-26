SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM 386
Duong Van Hung

ICM 386

Duong Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 239%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
847
Kârla kapanan işlemler:
554 (65.40%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (34.59%)
En iyi işlem:
205.09 USD
En kötü işlem:
-243.41 USD
Brüt kâr:
6 249.01 USD (2 835 514 pips)
Brüt zarar:
-4 117.94 USD (2 248 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (107.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.97 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
125.58%
Maks. mevduat yükü:
2.02%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
434 (51.24%)
Satış işlemleri:
413 (48.76%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
11.28 USD
Ortalama zarar:
-14.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-337.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.17 USD (11)
Aylık büyüme:
123.97%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
282.07 USD
Maksimum:
632.13 USD (48.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.86% (429.13 USD)
Varlığa göre:
0.18% (2.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 337
XAUUSD 169
GBPUSD 141
AUDUSD 110
BTCUSD 62
USDJPY 20
GBPJPY 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -202
XAUUSD 2.5K
GBPUSD -299
AUDUSD 68
BTCUSD -12
USDJPY -18
GBPJPY 47
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -272
XAUUSD 105K
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 3.2K
BTCUSD 476K
USDJPY -509
GBPJPY 1.7K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.09 USD
En kötü işlem: -243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +107.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 558
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
1.18 × 819
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.27 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.26 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
