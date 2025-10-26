- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
847
Kârla kapanan işlemler:
554 (65.40%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (34.59%)
En iyi işlem:
205.09 USD
En kötü işlem:
-243.41 USD
Brüt kâr:
6 249.01 USD (2 835 514 pips)
Brüt zarar:
-4 117.94 USD (2 248 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (107.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.97 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
125.58%
Maks. mevduat yükü:
2.02%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
434 (51.24%)
Satış işlemleri:
413 (48.76%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
11.28 USD
Ortalama zarar:
-14.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-337.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.17 USD (11)
Aylık büyüme:
123.97%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
282.07 USD
Maksimum:
632.13 USD (48.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.86% (429.13 USD)
Varlığa göre:
0.18% (2.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|337
|XAUUSD
|169
|GBPUSD
|141
|AUDUSD
|110
|BTCUSD
|62
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-202
|XAUUSD
|2.5K
|GBPUSD
|-299
|AUDUSD
|68
|BTCUSD
|-12
|USDJPY
|-18
|GBPJPY
|47
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-272
|XAUUSD
|105K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|3.2K
|BTCUSD
|476K
|USDJPY
|-509
|GBPJPY
|1.7K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +205.09 USD
En kötü işlem: -243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +107.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
Exness-Real17
|1.19 × 139
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
239%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
62%
847
65%
126%
1.51
2.52
USD
USD
46%
1:200