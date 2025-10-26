- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
847
Profit Trade:
554 (65.40%)
Loss Trade:
293 (34.59%)
Best Trade:
205.09 USD
Worst Trade:
-243.41 USD
Profitto lordo:
6 249.01 USD (2 835 514 pips)
Perdita lorda:
-4 117.94 USD (2 248 946 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (107.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
532.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
126.75%
Massimo carico di deposito:
2.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
434 (51.24%)
Short Trade:
413 (48.76%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
11.28 USD
Perdita media:
-14.05 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-337.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.17 USD (11)
Crescita mensile:
123.97%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
282.07 USD
Massimale:
632.13 USD (48.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.86% (429.13 USD)
Per equità:
0.17% (2.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|337
|XAUUSD
|169
|GBPUSD
|141
|AUDUSD
|110
|BTCUSD
|62
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-202
|XAUUSD
|2.5K
|GBPUSD
|-299
|AUDUSD
|68
|BTCUSD
|-12
|USDJPY
|-18
|GBPJPY
|47
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-272
|XAUUSD
|105K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|3.2K
|BTCUSD
|476K
|USDJPY
|-509
|GBPJPY
|1.7K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +205.09 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +107.17 USD
Massima perdita consecutiva: -337.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
|
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
239%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
62%
847
65%
127%
1.51
2.52
USD
USD
46%
1:200