Duong Van Hung

ICM 386

Duong Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 239%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
847
Profit Trade:
554 (65.40%)
Loss Trade:
293 (34.59%)
Best Trade:
205.09 USD
Worst Trade:
-243.41 USD
Profitto lordo:
6 249.01 USD (2 835 514 pips)
Perdita lorda:
-4 117.94 USD (2 248 946 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (107.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
532.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
126.75%
Massimo carico di deposito:
2.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
434 (51.24%)
Short Trade:
413 (48.76%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
11.28 USD
Perdita media:
-14.05 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-337.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.17 USD (11)
Crescita mensile:
123.97%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
282.07 USD
Massimale:
632.13 USD (48.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.86% (429.13 USD)
Per equità:
0.17% (2.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 337
XAUUSD 169
GBPUSD 141
AUDUSD 110
BTCUSD 62
USDJPY 20
GBPJPY 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -202
XAUUSD 2.5K
GBPUSD -299
AUDUSD 68
BTCUSD -12
USDJPY -18
GBPJPY 47
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -272
XAUUSD 105K
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 3.2K
BTCUSD 476K
USDJPY -509
GBPJPY 1.7K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +205.09 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +107.17 USD
Massima perdita consecutiva: -337.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 558
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
1.18 × 819
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
57 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.26 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
