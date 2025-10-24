- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
83 (90.21%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (9.78%)
En iyi işlem:
869.05 USD
En kötü işlem:
-536.72 USD
Brüt kâr:
8 061.22 USD (58 802 pips)
Brüt zarar:
-3 478.51 USD (11 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (2 562.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 562.45 USD (70)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
17 (18.48%)
Satış işlemleri:
75 (81.52%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
49.81 USD
Ortalama kâr:
97.12 USD
Ortalama zarar:
-386.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 038.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 038.31 USD (2)
Aylık büyüme:
3.91%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
398.73 USD
Maksimum:
1 331.31 USD (1.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|71
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|4
|GDAXI
|4
|USDJPY
|2
|NI225
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|1.5K
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1.1K
|XTIUSD
|1.3K
|GDAXI
|-180
|USDJPY
|-432
|NI225
|487
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|14K
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|-1.4K
|XTIUSD
|332
|GDAXI
|-621
|USDJPY
|-611
|NI225
|604
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +869.05 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 562.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 038.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.69 × 2277
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
