Gjystejvi Mama

Long Vision

Gjystejvi Mama
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
83 (90.21%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (9.78%)
En iyi işlem:
869.05 USD
En kötü işlem:
-536.72 USD
Brüt kâr:
8 061.22 USD (58 802 pips)
Brüt zarar:
-3 478.51 USD (11 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (2 562.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 562.45 USD (70)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
17 (18.48%)
Satış işlemleri:
75 (81.52%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
49.81 USD
Ortalama kâr:
97.12 USD
Ortalama zarar:
-386.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 038.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 038.31 USD (2)
Aylık büyüme:
3.91%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
398.73 USD
Maksimum:
1 331.31 USD (1.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 71
XAUUSD 5
EURUSD 5
XTIUSD 4
GDAXI 4
USDJPY 2
NI225 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 1.5K
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1.1K
XTIUSD 1.3K
GDAXI -180
USDJPY -432
NI225 487
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 14K
XAUUSD 35K
EURUSD -1.4K
XTIUSD 332
GDAXI -621
USDJPY -611
NI225 604
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +869.05 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 562.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 038.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.69 × 2277
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
İnceleme yok
2025.10.24 19:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
