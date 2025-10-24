SignauxSections
Gjystejvi Mama

Long Vision

Gjystejvi Mama
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
83 (90.21%)
Perte trades:
9 (9.78%)
Meilleure transaction:
869.05 USD
Pire transaction:
-536.72 USD
Bénéfice brut:
8 061.22 USD (58 802 pips)
Perte brute:
-3 478.51 USD (11 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (2 562.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 562.45 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3.44
Longs trades:
17 (18.48%)
Courts trades:
75 (81.52%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
49.81 USD
Bénéfice moyen:
97.12 USD
Perte moyenne:
-386.50 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 038.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 038.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.91%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
398.73 USD
Maximal:
1 331.31 USD (1.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 71
XAUUSD 5
EURUSD 5
XTIUSD 4
GDAXI 4
USDJPY 2
NI225 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 1.5K
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1.1K
XTIUSD 1.3K
GDAXI -180
USDJPY -432
NI225 487
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 14K
XAUUSD 35K
EURUSD -1.4K
XTIUSD 332
GDAXI -621
USDJPY -611
NI225 604
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +869.05 USD
Pire transaction: -537 USD
Gains consécutifs maximales: 70
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 562.45 USD
Perte consécutive maximale: -1 038.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.24 19:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
