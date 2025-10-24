- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
83 (90.21%)
Loss Trade:
9 (9.78%)
Best Trade:
869.05 USD
Worst Trade:
-536.72 USD
Profitto lordo:
8 061.22 USD (58 802 pips)
Perdita lorda:
-3 478.51 USD (11 609 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (2 562.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 562.45 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
17 (18.48%)
Short Trade:
75 (81.52%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
49.81 USD
Profitto medio:
97.12 USD
Perdita media:
-386.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 038.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 038.31 USD (2)
Crescita mensile:
3.91%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
398.73 USD
Massimale:
1 331.31 USD (1.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|71
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|4
|GDAXI
|4
|USDJPY
|2
|NI225
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|1.5K
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1.1K
|XTIUSD
|1.3K
|GDAXI
|-180
|USDJPY
|-432
|NI225
|487
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|14K
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|-1.4K
|XTIUSD
|332
|GDAXI
|-621
|USDJPY
|-611
|NI225
|604
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +869.05 USD
Worst Trade: -537 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 562.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1 038.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.69 × 2277
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
