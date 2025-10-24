SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Chiroptera Titan FX
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Titan FX

Rob Josephus Maria Janssen
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
6.05 EUR
En kötü işlem:
-11.43 EUR
Brüt kâr:
30.45 EUR (1 920 pips)
Brüt zarar:
-36.40 EUR (680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (6.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.13 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.58%
Maks. mevduat yükü:
11.63%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
38 (67.86%)
Satış işlemleri:
18 (32.14%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.11 EUR
Ortalama kâr:
0.69 EUR
Ortalama zarar:
-3.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.13 EUR (2)
Aylık büyüme:
-2.03%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 EUR
Maksimum:
20.00 EUR (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.66% (20.25 EUR)
Varlığa göre:
1.04% (2.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 6
EURCAD 4
CHFJPY 4
EURUSD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
GBPUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
GBPCAD 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 5
EURCAD 2
CHFJPY -18
EURUSD -1
AUDCAD 0
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 0
USDJPY 0
USDCAD 1
GBPCAD 1
AUDJPY 0
GBPJPY 1
USDCHF 0
AUDCHF 0
EURGBP 0
CADCHF 0
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 237
EURCAD 181
CHFJPY -122
EURUSD 15
AUDCAD 94
GBPAUD 142
AUDUSD 104
GBPUSD 35
USDJPY -37
USDCAD 86
GBPCAD 218
AUDJPY 80
GBPJPY 107
USDCHF 10
AUDCHF 27
EURGBP 7
CADCHF 14
EURAUD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.05 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
Tickmill-Live
0.32 × 451
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 728
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.92 × 2633
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.03 × 39
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
60 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
