İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
44 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.43%)
En iyi işlem:
6.05 EUR
En kötü işlem:
-11.43 EUR
Brüt kâr:
30.45 EUR (1 920 pips)
Brüt zarar:
-36.40 EUR (680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (6.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.13 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.58%
Maks. mevduat yükü:
11.63%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
38 (67.86%)
Satış işlemleri:
18 (32.14%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.11 EUR
Ortalama kâr:
0.69 EUR
Ortalama zarar:
-3.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.13 EUR (2)
Aylık büyüme:
-2.03%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 EUR
Maksimum:
20.00 EUR (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.66% (20.25 EUR)
Varlığa göre:
1.04% (2.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|5
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|-18
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|0
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|0
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|0
|CADCHF
|0
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|237
|EURCAD
|181
|CHFJPY
|-122
|EURUSD
|15
|AUDCAD
|94
|GBPAUD
|142
|AUDUSD
|104
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|-37
|USDCAD
|86
|GBPCAD
|218
|AUDJPY
|80
|GBPJPY
|107
|USDCHF
|10
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|7
|CADCHF
|14
|EURAUD
|42
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.05 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.00 × 2
FXOpen-MT5
|0.09 × 34
Tickmill-Live
|0.32 × 451
FPMarketsLLC-Live
|0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 94
FusionMarkets-Live
|0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
|0.50 × 338
VantageFX-Live
|0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
|0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
|0.63 × 212
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
|0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
|0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 728
FXView-Live
|0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
|0.92 × 2633
itexsys-Platform
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 1
FPMarkets-Live
|1.03 × 39
StriforSVG-Live
|1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
|1.04 × 24
StriforLtd-Live
|1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
|1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
|1.07 × 14
Coinexx-Live
|1.16 × 436
