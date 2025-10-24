SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Chiroptera Titan FX
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Titan FX

Rob Josephus Maria Janssen
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
TitanFX-MT5-01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
52 (77.61%)
Perte trades:
15 (22.39%)
Meilleure transaction:
6.05 EUR
Pire transaction:
-11.43 EUR
Bénéfice brut:
34.22 EUR (2 197 pips)
Perte brute:
-37.59 EUR (761 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (6.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
17.13 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
28.79%
Charge de dépôt maximale:
11.63%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
44 (65.67%)
Courts trades:
23 (34.33%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.05 EUR
Bénéfice moyen:
0.66 EUR
Perte moyenne:
-2.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13.13 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-1.24%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.74 EUR
Maximal:
20.00 EUR (7.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.66% (20.25 EUR)
Par fonds propres:
1.04% (2.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 6
EURUSD 6
EURCAD 5
GBPAUD 5
AUDUSD 5
GBPUSD 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
USDCAD 4
USDJPY 4
USDCHF 3
GBPCAD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
EURGBP 2
EURAUD 2
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 5
EURUSD 1
EURCAD 2
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD -1
CHFJPY -18
AUDCAD 0
USDCAD 1
USDJPY 0
USDCHF 0
GBPCAD 1
AUDCHF 0
AUDJPY 0
GBPJPY 1
EURGBP 0
EURAUD 2
CADCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 237
EURUSD 101
EURCAD 244
GBPAUD 110
AUDUSD 122
GBPUSD 4
CHFJPY -122
AUDCAD 94
USDCAD 132
USDJPY -37
USDCHF 24
GBPCAD 218
AUDCHF 41
AUDJPY 80
GBPJPY 107
EURGBP -11
EURAUD 78
CADCHF 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.05 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.02 EUR
Perte consécutive maximale: -1.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
Tickmill-Live
0.32 × 451
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 728
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.92 × 2633
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.03 × 39
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
60 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Chiroptera Titan FX
999 USD par mois
-1%
0
0
USD
247
EUR
2
97%
67
77%
29%
0.91
-0.05
EUR
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.