- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
42 (77.77%)
Loss Trade:
12 (22.22%)
Best Trade:
6.05 EUR
Worst Trade:
-11.43 EUR
Profitto lordo:
29.66 EUR (1 786 pips)
Perdita lorda:
-36.26 EUR (680 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (6.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.13 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
3.79%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
37 (68.52%)
Short Trade:
17 (31.48%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
0.71 EUR
Perdita media:
-3.02 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.13 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.60 EUR
Massimale:
19.86 EUR (7.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.66% (20.25 EUR)
Per equità:
0.49% (1.19 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|5
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|-18
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|1
|USDJPY
|-1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|0
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|0
|CADCHF
|0
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|237
|EURCAD
|181
|CHFJPY
|-122
|EURUSD
|15
|AUDCAD
|94
|GBPAUD
|142
|AUDUSD
|104
|GBPUSD
|35
|USDCAD
|86
|USDJPY
|-91
|AUDJPY
|80
|GBPJPY
|107
|USDCHF
|10
|GBPCAD
|138
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|7
|CADCHF
|14
|EURAUD
|42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.05 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.09 × 34
|
Tickmill-Live
|0.32 × 451
|
FPMarketsLLC-Live
|0.33 × 283
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 94
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 143
|
PrimeCodex-MT5
|0.50 × 338
|
VantageFX-Live
|0.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.53 × 1547
|
PlexyTrade-Server01
|0.63 × 212
|
Exness-MT5Real7
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.71 × 7
|
SwitchMarkets-Live
|0.84 × 500
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 728
|
FXView-Live
|0.86 × 514
|
TitanFX-MT5-01
|0.92 × 2633
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.03 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.03 × 30
|
ICMarkets-MT5-4
|1.04 × 24
|
StriforLtd-Live
|1.04 × 1089
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.07 × 118
|
Dukascopy-live-mt5-1
|1.07 × 14
|
Coinexx-Live
|1.16 × 436
