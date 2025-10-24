SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chiroptera Titan FX
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Titan FX

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
42 (77.77%)
Loss Trade:
12 (22.22%)
Best Trade:
6.05 EUR
Worst Trade:
-11.43 EUR
Profitto lordo:
29.66 EUR (1 786 pips)
Perdita lorda:
-36.26 EUR (680 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (6.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.13 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
3.79%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
37 (68.52%)
Short Trade:
17 (31.48%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.12 EUR
Profitto medio:
0.71 EUR
Perdita media:
-3.02 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.13 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.60 EUR
Massimale:
19.86 EUR (7.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.66% (20.25 EUR)
Per equità:
0.49% (1.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 6
EURCAD 4
CHFJPY 4
EURUSD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
GBPUSD 4
USDCAD 3
USDJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
USDCHF 2
GBPCAD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 5
EURCAD 2
CHFJPY -18
EURUSD -1
AUDCAD 0
GBPAUD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 0
USDCAD 1
USDJPY -1
AUDJPY 0
GBPJPY 1
USDCHF 0
GBPCAD 1
AUDCHF 0
EURGBP 0
CADCHF 0
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 237
EURCAD 181
CHFJPY -122
EURUSD 15
AUDCAD 94
GBPAUD 142
AUDUSD 104
GBPUSD 35
USDCAD 86
USDJPY -91
AUDJPY 80
GBPJPY 107
USDCHF 10
GBPCAD 138
AUDCHF 27
EURGBP 7
CADCHF 14
EURAUD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.05 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FirstPrudentialMarkets-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.09 × 34
Tickmill-Live
0.32 × 451
FPMarketsLLC-Live
0.33 × 283
ICTrading-MT5-4
0.34 × 94
FusionMarkets-Live
0.38 × 143
PrimeCodex-MT5
0.50 × 338
VantageFX-Live
0.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.53 × 1547
PlexyTrade-Server01
0.63 × 212
Exness-MT5Real7
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.71 × 7
SwitchMarkets-Live
0.84 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 728
FXView-Live
0.86 × 514
TitanFX-MT5-01
0.92 × 2633
itexsys-Platform
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.03 × 39
StriforSVG-Live
1.03 × 30
ICMarkets-MT5-4
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.04 × 1089
RazeGlobalMarkets-Server
1.07 × 118
Dukascopy-live-mt5-1
1.07 × 14
Coinexx-Live
1.16 × 436
60 più
Non ci sono recensioni
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
