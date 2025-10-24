- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
28 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (15.15%)
En iyi işlem:
0.50 USD
En kötü işlem:
-0.44 USD
Brüt kâr:
3.40 USD (499 pips)
Brüt zarar:
-0.85 USD (67 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (0.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.24 USD (9)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
4.26%
Maks. mevduat yükü:
2.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
15 (45.45%)
Satış işlemleri:
18 (54.55%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
0.12 USD
Ortalama zarar:
-0.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.64 USD (2)
Aylık büyüme:
2.55%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.64 USD (0.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.63% (0.64 USD)
Varlığa göre:
0.20% (0.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|452
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
manual trading EURUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
2
81%
33
84%
4%
3.99
0.08
USD
USD
1%
1:500