Franz Krenn

ManualTrading1

Franz Krenn
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
28 (84.84%)
Loss Trade:
5 (15.15%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
-0.44 USD
Profitto lordo:
3.40 USD (499 pips)
Perdita lorda:
-0.85 USD (67 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (0.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.24 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
4.72%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
15 (45.45%)
Short Trade:
18 (54.55%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.12 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.64 USD (2)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.64 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (0.64 USD)
Per equità:
0.20% (0.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 452
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 più
manual trading EURUSD
Non ci sono recensioni
2025.10.24 09:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
