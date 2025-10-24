- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
28 (84.84%)
Loss Trade:
5 (15.15%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
-0.44 USD
Profitto lordo:
3.40 USD (499 pips)
Perdita lorda:
-0.85 USD (67 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (0.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.24 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
4.72%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
15 (45.45%)
Short Trade:
18 (54.55%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.12 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.64 USD (2)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.64 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (0.64 USD)
Per equità:
0.20% (0.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|452
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
manual trading EURUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
2
81%
33
84%
5%
3.99
0.08
USD
USD
1%
1:500