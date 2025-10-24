SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
16.99 USD
En kötü işlem:
-2.55 USD
Brüt kâr:
48.69 USD (1 959 pips)
Brüt zarar:
-7.12 USD (556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (14.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.07 USD (2)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.66
Alış işlemleri:
13 (92.86%)
Satış işlemleri:
1 (7.14%)
Kâr faktörü:
6.84
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-1.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.43 USD (3)
Aylık büyüme:
2.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.96 USD
Maksimum:
5.43 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 39
NZDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 256
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.99 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 195
GMI3-Real
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.46 × 84
JunoMarkets-Server
2.33 × 9
RoboForex-Pro
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.88 × 162
xChief-MT5
3.25 × 8
OxSecurities-Live
4.37 × 121
TitanFX-MT5-01
5.83 × 128
VantageFX-Live
6.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 5
VantageInternational-Live 10
6.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.83 × 94
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.96 × 114
DerivSVG-Server
8.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
9.50 × 2
UltimaMarkets-Live 1
9.79 × 101
Tickmill-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real32
11.29 × 99
Exness-MT5Real11
11.80 × 5
Forex.com-Live 536
12.00 × 2
XMTrading-MT5 3
12.67 × 92
XMGlobalMU-MT5 6
13.00 × 10
XMGlobal-MT5 8
16.33 × 3
3 daha fazla...
SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD using to 2 bots.  Is very high risk to the lower capital requirement to start following this signal. Minimum capital suggested is $2,000 USD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader


İnceleme yok
2025.10.24 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
