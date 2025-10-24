Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.31 × 13 ICMarketsSC-MT5-4 0.71 × 195 GMI3-Real 1.00 × 2 FusionMarkets-Live 1.46 × 84 JunoMarkets-Server 2.33 × 9 RoboForex-Pro 2.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.88 × 162 xChief-MT5 3.25 × 8 OxSecurities-Live 4.37 × 121 TitanFX-MT5-01 5.83 × 128 VantageFX-Live 6.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live 6.00 × 5 VantageInternational-Live 10 6.50 × 2 LiteFinance-MT5-Live 6.83 × 94 EBCFinancialGroupKY-Live01 7.96 × 114 DerivSVG-Server 8.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 9.50 × 2 UltimaMarkets-Live 1 9.79 × 101 Tickmill-Live 10.00 × 2 Exness-MT5Real32 11.29 × 99 Exness-MT5Real11 11.80 × 5 Forex.com-Live 536 12.00 × 2 XMTrading-MT5 3 12.67 × 92 XMGlobalMU-MT5 6 13.00 × 10 XMGlobal-MT5 8 16.33 × 3