Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.34 × 214 ValutradesSeychelles-Live 1.00 × 3 GOMarketsMU-Live 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 1.33 × 6 ICMarketsSC-MT5-2 1.40 × 192 ICMarketsSC-MT5 1.85 × 40 TASS-Live 3.63 × 8 Darwinex-Live 3.84 × 226 RoboForex-ECN 3.90 × 303 Valutrades-Live 4.67 × 3 XM.COM-MT5 5.37 × 151 Tradestone-Real 6.26 × 144 TitanFX-MT5-01 6.33 × 3 VantageInternational-Live 4 9.00 × 3 XMGlobal-MT5 15 11.40 × 15 VolansTrade-Server 14.17 × 46 AMarkets-Real 14.47 × 19 GBEbrokers-LIVE 14.73 × 84