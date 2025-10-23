- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.68 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.19 USD (1 445 pips)
Brüt zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kazanç:
16 (10.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.19 USD (16)
Sharpe oranı:
1.73
Alım-satım etkinliği:
97.06%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
54.28
Alış işlemleri:
12 (75.00%)
Satış işlemleri:
4 (25.00%)
Kâr faktörü:
24.26
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
0.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.18 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.18 USD)
Varlığa göre:
0.32% (16.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|0
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|533
|GBPAUD
|478
|EURGBP
|155
|EURCAD
|108
|AUDUSD
|42
|USDSGD
|70
|GBPSGD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.68 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.34 × 214
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 192
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 40
|
TASS-Live
|3.63 × 8
|
Darwinex-Live
|3.84 × 226
|
RoboForex-ECN
|3.90 × 303
|
Valutrades-Live
|4.67 × 3
|
XM.COM-MT5
|5.37 × 151
|
Tradestone-Real
|6.26 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|6.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|9.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 15
|11.40 × 15
|
VolansTrade-Server
|14.17 × 46
|
AMarkets-Real
|14.47 × 19
|
GBEbrokers-LIVE
|14.73 × 84
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
16
100%
97%
24.26
0.64
USD
USD
0%
1:500