- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.19 USD (1 445 pips)
Perdita lorda:
-0.42 USD
Vincite massime consecutive:
16 (10.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.19 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.73
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
54.28
Long Trade:
12 (75.00%)
Short Trade:
4 (25.00%)
Fattore di profitto:
24.26
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.18 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.18 USD)
Per equità:
0.32% (16.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|0
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|533
|GBPAUD
|478
|EURGBP
|155
|EURCAD
|108
|AUDUSD
|42
|USDSGD
|70
|GBPSGD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.34 × 214
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 192
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 40
|
TASS-Live
|3.63 × 8
|
Darwinex-Live
|3.84 × 226
|
RoboForex-ECN
|3.90 × 303
|
Valutrades-Live
|4.67 × 3
|
XM.COM-MT5
|5.37 × 151
|
Tradestone-Real
|6.26 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|6.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|9.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 15
|11.40 × 15
|
VolansTrade-Server
|14.17 × 46
|
AMarkets-Real
|14.47 × 19
|
GBEbrokers-LIVE
|14.73 × 84
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
16
100%
97%
24.26
0.64
USD
USD
0%
1:500