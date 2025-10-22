SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MACROFXCOPYTRADE
Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro

MACROFXCOPYTRADE

Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
98 (72.59%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (27.41%)
En iyi işlem:
1 161.00 USD
En kötü işlem:
-956.00 USD
Brüt kâr:
6 623.55 USD (26 826 pips)
Brüt zarar:
-4 910.54 USD (17 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (339.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 152.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
80 (59.26%)
Satış işlemleri:
55 (40.74%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
12.69 USD
Ortalama kâr:
67.59 USD
Ortalama zarar:
-132.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 533.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 533.60 USD (4)
Aylık büyüme:
17.13%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 771.70 USD
Maksimum:
2 533.60 USD (23.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 128
SPX500 2
US30 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
SPX500 24
US30 25
AUDNZD 2
GBPJPY -2
AUDJPY 1
AUDCHF -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.9K
SPX500 786
US30 2.5K
AUDNZD 26
GBPJPY -25
AUDJPY 16
AUDCHF -26
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 161.00 USD
En kötü işlem: -956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +339.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 533.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.22 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol