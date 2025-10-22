- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
98 (72.59%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (27.41%)
En iyi işlem:
1 161.00 USD
En kötü işlem:
-956.00 USD
Brüt kâr:
6 623.55 USD (26 826 pips)
Brüt zarar:
-4 910.54 USD (17 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (339.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 152.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
80 (59.26%)
Satış işlemleri:
55 (40.74%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
12.69 USD
Ortalama kâr:
67.59 USD
Ortalama zarar:
-132.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 533.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 533.60 USD (4)
Aylık büyüme:
17.13%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 771.70 USD
Maksimum:
2 533.60 USD (23.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|SPX500
|2
|US30
|1
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|SPX500
|24
|US30
|25
|AUDNZD
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.9K
|SPX500
|786
|US30
|2.5K
|AUDNZD
|26
|GBPJPY
|-25
|AUDJPY
|16
|AUDCHF
|-26
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 161.00 USD
En kötü işlem: -956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +339.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 533.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok