Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro

MACROFXCOPYTRADE

Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
98 (72.59%)
Perte trades:
37 (27.41%)
Meilleure transaction:
1 161.00 USD
Pire transaction:
-956.00 USD
Bénéfice brut:
6 623.55 USD (26 826 pips)
Perte brute:
-4 910.54 USD (17 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (339.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 152.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
80 (59.26%)
Courts trades:
55 (40.74%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
12.69 USD
Bénéfice moyen:
67.59 USD
Perte moyenne:
-132.72 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 533.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 533.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
17.13%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 771.70 USD
Maximal:
2 533.60 USD (23.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 128
SPX500 2
US30 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
SPX500 24
US30 25
AUDNZD 2
GBPJPY -2
AUDJPY 1
AUDCHF -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.9K
SPX500 786
US30 2.5K
AUDNZD 26
GBPJPY -25
AUDJPY 16
AUDCHF -26
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 161.00 USD
Pire transaction: -956 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +339.12 USD
Perte consécutive maximale: -2 533.60 USD

2025.10.22 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
