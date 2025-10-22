- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
98 (72.59%)
Loss Trade:
37 (27.41%)
Best Trade:
1 161.00 USD
Worst Trade:
-956.00 USD
Profitto lordo:
6 623.55 USD (26 826 pips)
Perdita lorda:
-4 910.54 USD (17 665 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (339.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 152.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
80 (59.26%)
Short Trade:
55 (40.74%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
12.69 USD
Profitto medio:
67.59 USD
Perdita media:
-132.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 533.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 533.60 USD (4)
Crescita mensile:
17.13%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 771.70 USD
Massimale:
2 533.60 USD (23.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|SPX500
|2
|US30
|1
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|SPX500
|24
|US30
|25
|AUDNZD
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|SPX500
|786
|US30
|2.5K
|AUDNZD
|26
|GBPJPY
|-25
|AUDJPY
|16
|AUDCHF
|-26
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 161.00 USD
Worst Trade: -956 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +339.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2 533.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
Non ci sono recensioni