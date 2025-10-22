SignauxSections
KAUSER AHMED

MT5 7260694

0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
68 (70.10%)
Perte trades:
29 (29.90%)
Meilleure transaction:
217.04 USD
Pire transaction:
-217.38 USD
Bénéfice brut:
1 017.10 USD (254 465 pips)
Perte brute:
-601.37 USD (59 958 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (57.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
276.31 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.91
Longs trades:
66 (68.04%)
Courts trades:
31 (31.96%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
4.29 USD
Bénéfice moyen:
14.96 USD
Perte moyenne:
-20.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-184.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-217.38 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
217.46 USD (35.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 85
BTCUSD 8
EURUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 301
BTCUSD 77
EURUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 179K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.04 USD
Pire transaction: -217 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +57.62 USD
Perte consécutive maximale: -184.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.26 × 464
Aucun avis
2025.10.22 19:11
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 7.25% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 19:11
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.5% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
