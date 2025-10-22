Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3 0.00 × 3 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.16 × 19 ICMarketsSC-Live25 0.47 × 117 ICMarketsSC-Live24 1.00 × 21 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live14 1.50 × 64 ICMarketsSC-Live05 1.50 × 2 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 2.15 × 26 TradersGlobalGroup-Live 2.64 × 25 ICMarketsSC-Live26 2.77 × 56 OneFinancialMarkets-US11-Live 3.00 × 1 ThreeTrader-Live 3.53 × 68 TradersWay-Live 2 3.73 × 93 Tickmill-Live08 3.83 × 35 FxPro.com-Real03 4.67 × 18 VantageInternational-Live 8 4.67 × 3 MEXAtlantic-Real-2 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 5.78 × 96 XMTrading-Real 49 8.00 × 5 FBS-Real-3 11.15 × 302 XMTrading-Real 257 11.45 × 31 6 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya