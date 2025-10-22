- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
55.86 HKD
En kötü işlem:
-6.46 HKD
Brüt kâr:
221.49 HKD (1 540 pips)
Brüt zarar:
-12.80 HKD (137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (117.63 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
117.63 HKD (10)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
58.80%
Maks. mevduat yükü:
4.60%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
32.30
Alış işlemleri:
14 (93.33%)
Satış işlemleri:
1 (6.67%)
Kâr faktörü:
17.30
Beklenen getiri:
13.91 HKD
Ortalama kâr:
17.04 HKD
Ortalama zarar:
-6.40 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.46 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.46 HKD (1)
Aylık büyüme:
1.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
6.46 HKD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
2.51% (284.02 HKD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|15
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|958
|EURJPY
|272
|GBPJPY
|66
|GBPAUD
|107
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.86 HKD
En kötü işlem: -6 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +117.63 HKD
Maksimum ardışık zarar: -6.46 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.16 × 19
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 117
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 21
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.50 × 64
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.15 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.64 × 25
|
ICMarketsSC-Live26
|2.77 × 56
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
Tickmill-Live08
|3.83 × 35
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|5.78 × 96
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
|
FBS-Real-3
|11.15 × 302
|
XMTrading-Real 257
|11.45 × 31
