Sim Sim Ho

Edd 4143

Sim Sim Ho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
55.86 HKD
Worst Trade:
-6.46 HKD
Profitto lordo:
228.30 HKD (1 607 pips)
Perdita lorda:
-12.80 HKD (137 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (117.63 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
117.63 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
60.25%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
33.36
Long Trade:
15 (93.75%)
Short Trade:
1 (6.25%)
Fattore di profitto:
17.84
Profitto previsto:
13.47 HKD
Profitto medio:
16.31 HKD
Perdita media:
-6.40 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.46 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-6.46 HKD (1)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
6.46 HKD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
2.51% (284.02 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
EURJPY 3
GBPJPY 3
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 16
EURJPY 5
GBPJPY 6
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1K
EURJPY 272
GBPJPY 66
GBPAUD 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.86 HKD
Worst Trade: -6 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +117.63 HKD
Massima perdita consecutiva: -6.46 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.16 × 19
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 117
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 21
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 64
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.15 × 26
TradersGlobalGroup-Live
2.64 × 25
ICMarketsSC-Live26
2.77 × 56
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.00 × 1
ThreeTrader-Live
3.53 × 68
TradersWay-Live 2
3.73 × 93
Tickmill-Live08
3.83 × 35
FxPro.com-Real03
4.67 × 18
VantageInternational-Live 8
4.67 × 3
MEXAtlantic-Real-2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
5.78 × 96
XMTrading-Real 49
8.00 × 5
FBS-Real-3
11.15 × 302
XMTrading-Real 257
11.45 × 31
6 più
2025.10.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 20:11
Share of trading days is too low
2025.10.22 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Edd 4143
30USD al mese
2%
0
0
USD
11K
HKD
1
100%
16
87%
60%
17.83
13.47
HKD
3%
1:500
Copia

