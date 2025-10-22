- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
55.86 HKD
Worst Trade:
-6.46 HKD
Profitto lordo:
228.30 HKD (1 607 pips)
Perdita lorda:
-12.80 HKD (137 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (117.63 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
117.63 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
60.25%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
33.36
Long Trade:
15 (93.75%)
Short Trade:
1 (6.25%)
Fattore di profitto:
17.84
Profitto previsto:
13.47 HKD
Profitto medio:
16.31 HKD
Perdita media:
-6.40 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.46 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-6.46 HKD (1)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
6.46 HKD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
2.51% (284.02 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|16
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|272
|GBPJPY
|66
|GBPAUD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.86 HKD
Worst Trade: -6 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +117.63 HKD
Massima perdita consecutiva: -6.46 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.16 × 19
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 117
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 21
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.50 × 64
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.15 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.64 × 25
|
ICMarketsSC-Live26
|2.77 × 56
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
Tickmill-Live08
|3.83 × 35
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|5.78 × 96
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
|
FBS-Real-3
|11.15 × 302
|
XMTrading-Real 257
|11.45 × 31
Non ci sono recensioni
