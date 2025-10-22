- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12.48 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
56.44 USD (5 128 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (56.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.44 USD (11)
Sharpe oranı:
1.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.13 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
25.28% (136.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|3
|EURUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|18
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURJPY
|12
|NZDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|729
|EURUSD
|826
|USDCAD
|631
|EURJPY
|1.9K
|NZDJPY
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.48 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +56.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 126
|
Deriv-Demo
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 28
|
OnePrime-Live01
|0.00 × 10
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 18
|
Markets.com-Live
|0.00 × 41
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 5
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 7
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 87
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 72
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 16
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 31
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
11%
0
0
USD
USD
556
USD
USD
1
100%
11
100%
100%
n/a
5.13
USD
USD
25%
1:500