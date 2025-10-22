- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.48 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
53.43 USD (4 919 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (53.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.43 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.34 USD
Profitto medio:
5.34 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.28% (136.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|3
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|18
|EURUSD
|10
|USDCAD
|6
|EURJPY
|12
|NZDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|729
|EURUSD
|826
|USDCAD
|422
|EURJPY
|1.9K
|NZDJPY
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.48 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +53.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
HCHoldingsGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 126
|
Deriv-Demo
|0.00 × 10
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 28
|
OnePrime-Live01
|0.00 × 10
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 18
|
Markets.com-Live
|0.00 × 41
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 5
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 7
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 87
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 72
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 16
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 31
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
11%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
1
100%
10
100%
100%
n/a
5.34
USD
USD
25%
1:500