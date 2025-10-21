SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fx Pro3681
Hanyuan He

Fx Pro3681

Hanyuan He
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FxPro.com-Real06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 849.20 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
9 125.66 USD (127 221 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (9 125.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 125.66 USD (11)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
11 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
829.61 USD
Ortalama kâr:
829.61 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 127K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 849.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9 125.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

It's crazy!

After years of not fighting, one shot to fame!

On the first day of opening an account, a deposit of 1,000 US dollars was made, and it increased ninefold that very night. The net value of the account is 10,000 US dollars!



İnceleme yok
2025.10.21 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 23:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
