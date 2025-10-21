SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fx Pro3681
Hanyuan He

Fx Pro3681

Hanyuan He
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
FxPro.com-Real06
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
19 (46.34%)
Perte trades:
22 (53.66%)
Meilleure transaction:
1 849.20 USD
Pire transaction:
-236.36 USD
Bénéfice brut:
9 982.48 USD (159 279 pips)
Perte brute:
-1 248.00 USD (7 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (9 732.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 732.50 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.74%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.97
Longs trades:
5 (12.20%)
Courts trades:
36 (87.80%)
Facteur de profit:
8.00
Rendement attendu:
213.04 USD
Bénéfice moyen:
525.39 USD
Perte moyenne:
-56.73 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-938.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-938.85 USD (9)
Croissance mensuelle:
436.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 095.40 USD (9.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.34% (1 095.40 USD)
Par fonds propres:
14.92% (1 750.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 12
EURJPY 11
CHFJPY 7
USDJPY 6
GBPCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 9.7K
EURJPY -337
CHFJPY -118
USDJPY -506
GBPCHF -37
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 158K
EURJPY -740
CHFJPY -2.9K
USDJPY -1.5K
GBPCHF -529
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 849.20 USD
Pire transaction: -236 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +9 732.50 USD
Perte consécutive maximale: -938.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMax-Live2
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
XMGlobal-Real 6
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 26
Tickmill-Live04
0.00 × 24
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.03 × 72
IMFCapital-Live
0.04 × 49
ICMarkets-Live11
0.10 × 364
ICMarketsSC-Live11
0.28 × 579
Pepperstone-Edge06
0.50 × 8
ICMarkets-Live12
0.60 × 67
FxPro.com-Real06
1.76 × 28613
ACYFX-Live
2.00 × 1
Swissquote-Live6
3.11 × 18
Ava-Real 5
3.86 × 440
USGFX-Live2
4.64 × 14
FxPro.com-Real04
6.00 × 5
XMGlobal-Real 251
6.28 × 2554
InfinoxCapital-Live05
9.06 × 441
It's crazy!

After years of not fighting, one shot to fame!

On the first day of opening an account, a deposit of 1,000 US dollars was made, and it increased ninefold that very night. The net value of the account is 10,000 US dollars!



Aucun avis
2025.11.03 12:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 07:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 07:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 23:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
