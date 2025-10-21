- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
54.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
307.91 USD (5 352 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (307.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.91 USD (22)
Sharpe oranı:
1.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
47 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (50.00%)
Satış işlemleri:
11 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
14.00 USD
Ortalama kâr:
14.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +307.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|9.58 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
VantageInternational-Live 13
|12.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.71 × 98
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.12 × 115
|
Earnex-Trade
|23.83 × 82
COPY TRADING
İnceleme yok