- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
307.91 USD (5 352 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
22 (307.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.91 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
47 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.00 USD
Profitto medio:
14.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
30.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|308
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +307.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|9.58 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
VantageInternational-Live 13
|12.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.71 × 98
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.12 × 115
|
Earnex-Trade
|23.83 × 82
