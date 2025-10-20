SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X2 protocol
Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil

X2 protocol

Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
84 (41.58%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (58.42%)
En iyi işlem:
38.22 USD
En kötü işlem:
-15.65 USD
Brüt kâr:
255.70 USD (536 151 pips)
Brüt zarar:
-258.92 USD (1 051 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
8.44%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
118 (58.42%)
Satış işlemleri:
84 (41.58%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-16.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.02 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.40%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.22 USD
Maksimum:
130.88 USD (24.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.93% (130.88 USD)
Varlığa göre:
0.13% (0.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 158
BTCUSDm 38
ETHUSDm 5
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 71
BTCUSDm -56
ETHUSDm -19
USOILm 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 62K
BTCUSDm -558K
ETHUSDm -19K
USOILm -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.22 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The blueprint for doubling your portfolio every 7- 15 days. Automate your growth with our high-conviction trading signals.
İnceleme yok
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X2 protocol
Ayda 30 USD
-46%
0
0
USD
99
USD
8
10%
202
41%
8%
0.98
-0.02
USD
64%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.