Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil

X2 protocol

Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
84 (41.58%)
Loss Trade:
118 (58.42%)
Best Trade:
38.22 USD
Worst Trade:
-15.65 USD
Profitto lordo:
255.70 USD (536 151 pips)
Perdita lorda:
-258.92 USD (1 051 134 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
8.44%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
118 (58.42%)
Short Trade:
84 (41.58%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-16.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.02 USD (8)
Crescita mensile:
-55.40%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.22 USD
Massimale:
130.88 USD (24.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.93% (130.88 USD)
Per equità:
0.13% (0.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 158
BTCUSDm 38
ETHUSDm 5
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 71
BTCUSDm -56
ETHUSDm -19
USOILm 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 62K
BTCUSDm -558K
ETHUSDm -19K
USOILm -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.22 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2.82 USD
Massima perdita consecutiva: -16.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The blueprint for doubling your portfolio every 7- 15 days. Automate your growth with our high-conviction trading signals.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
