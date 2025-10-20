SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / X2 protocol
Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil

X2 protocol

Jashim Mohamed Manakkat Thekke Peedikayil
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
202
Bénéfice trades:
84 (41.58%)
Perte trades:
118 (58.42%)
Meilleure transaction:
38.22 USD
Pire transaction:
-15.65 USD
Bénéfice brut:
255.70 USD (536 151 pips)
Perte brute:
-258.92 USD (1 051 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
0.22%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
118 (58.42%)
Courts trades:
84 (41.58%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-2.19 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-16.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
-55.40%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.22 USD
Maximal:
130.88 USD (24.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.93% (130.88 USD)
Par fonds propres:
0.13% (0.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 158
BTCUSDm 38
ETHUSDm 5
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 71
BTCUSDm -56
ETHUSDm -19
USOILm 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 62K
BTCUSDm -558K
ETHUSDm -19K
USOILm -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.22 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2.82 USD
Perte consécutive maximale: -16.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The blueprint for doubling your portfolio every 7- 15 days. Automate your growth with our high-conviction trading signals.
Aucun avis
2025.10.20 20:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X2 protocol
30 USD par mois
-46%
0
0
USD
99
USD
8
10%
202
41%
0%
0.98
-0.02
USD
64%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.