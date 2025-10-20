SinyallerBölümler
Sindhu Kalimuthu

Guberan1111

Sindhu Kalimuthu
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
156 (62.40%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (37.60%)
En iyi işlem:
42.61 USD
En kötü işlem:
-26.64 USD
Brüt kâr:
969.47 USD (965 031 pips)
Brüt zarar:
-704.18 USD (806 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (41.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
129
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
140 (56.00%)
Satış işlemleri:
110 (44.00%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
6.21 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.78 USD (8)
Aylık büyüme:
267.40%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.09 USD
Maksimum:
80.41 USD (35.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 227
BTCUSD 5
AUDUSD 4
GBPUSD 3
USDJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 282
BTCUSD -15
AUDUSD -8
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURUSD 2
NZDUSD 0
USDCAD 2
EURGBP -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 307K
BTCUSD -149K
AUDUSD -770
GBPUSD 389
USDJPY 637
EURUSD 232
NZDUSD 30
USDCAD 354
EURGBP -437
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.61 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +41.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.10 × 110
ThreeTrader-Live
0.48 × 52
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
