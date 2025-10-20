- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
156 (62.40%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (37.60%)
En iyi işlem:
42.61 USD
En kötü işlem:
-26.64 USD
Brüt kâr:
969.47 USD (965 031 pips)
Brüt zarar:
-704.18 USD (806 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (41.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
129
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
140 (56.00%)
Satış işlemleri:
110 (44.00%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
6.21 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.78 USD (8)
Aylık büyüme:
267.40%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.09 USD
Maksimum:
80.41 USD (35.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|BTCUSD
|5
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|282
|BTCUSD
|-15
|AUDUSD
|-8
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|2
|EURGBP
|-6
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|307K
|BTCUSD
|-149K
|AUDUSD
|-770
|GBPUSD
|389
|USDJPY
|637
|EURUSD
|232
|NZDUSD
|30
|USDCAD
|354
|EURGBP
|-437
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.61 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +41.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
