Trade:
250
Profit Trade:
156 (62.40%)
Loss Trade:
94 (37.60%)
Best Trade:
42.61 USD
Worst Trade:
-26.64 USD
Profitto lordo:
969.47 USD (965 031 pips)
Perdita lorda:
-704.18 USD (806 687 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (41.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
140 (56.00%)
Short Trade:
110 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
6.21 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.78 USD (8)
Crescita mensile:
267.40%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.09 USD
Massimale:
80.41 USD (35.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|BTCUSD
|5
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|282
|BTCUSD
|-15
|AUDUSD
|-8
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|2
|EURGBP
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|307K
|BTCUSD
|-149K
|AUDUSD
|-770
|GBPUSD
|389
|USDJPY
|637
|EURUSD
|232
|NZDUSD
|30
|USDCAD
|354
|EURGBP
|-437
Best Trade: +42.61 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +41.22 USD
Massima perdita consecutiva: -79.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.10 × 110
ThreeTrader-Live
|0.48 × 52
