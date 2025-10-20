SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Guberan1111
Sindhu Kalimuthu

Guberan1111

Sindhu Kalimuthu
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 278%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
405
Bénéfice trades:
241 (59.50%)
Perte trades:
164 (40.49%)
Meilleure transaction:
42.61 USD
Pire transaction:
-26.64 USD
Bénéfice brut:
1 593.31 USD (1 588 700 pips)
Perte brute:
-1 312.17 USD (1 403 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (41.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
25.90%
Charge de dépôt maximale:
49.29%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.45
Longs trades:
177 (43.70%)
Courts trades:
228 (56.30%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
6.61 USD
Perte moyenne:
-8.00 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-81.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.75 USD (9)
Croissance mensuelle:
57.97%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.09 USD
Maximal:
193.35 USD (46.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.13% (80.34 USD)
Par fonds propres:
25.33% (22.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 382
BTCUSD 5
AUDUSD 4
GBPUSD 3
USDJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 298
BTCUSD -15
AUDUSD -8
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURUSD 2
NZDUSD 0
USDCAD 2
EURGBP -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 334K
BTCUSD -149K
AUDUSD -770
GBPUSD 389
USDJPY 637
EURUSD 232
NZDUSD 30
USDCAD 354
EURGBP -437
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.61 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +41.22 USD
Perte consécutive maximale: -81.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.06 × 194
ThreeTrader-Live
0.48 × 52
Aucun avis
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
