Tran Quoc Dai

Rising Star 1

Tran Quoc Dai
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -63%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
386 (62.05%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (37.94%)
En iyi işlem:
384.73 USD
En kötü işlem:
-1 483.85 USD
Brüt kâr:
3 341.60 USD (52 741 pips)
Brüt zarar:
-9 980.19 USD (88 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (48.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
284 (45.66%)
Satış işlemleri:
338 (54.34%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-10.67 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-42.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-6 846.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 846.58 USD (16)
Aylık büyüme:
-1.83%
Yıllık tahmin:
-22.20%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 332.13 USD
Maksimum:
8 013.55 USD (506.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.48% (8 028.08 USD)
Varlığa göre:
2.52% (211.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 622
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +384.73 USD
En kötü işlem: -1 484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +48.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 846.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.08 × 13
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 220
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
FusionMarkets-Live
0.76 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 461
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
31 daha fazla...
18/10/2025
İnceleme yok
2025.10.18 16:07
A large drawdown may occur on the account again
