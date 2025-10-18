- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
386 (62.05%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (37.94%)
En iyi işlem:
384.73 USD
En kötü işlem:
-1 483.85 USD
Brüt kâr:
3 341.60 USD (52 741 pips)
Brüt zarar:
-9 980.19 USD (88 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (48.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
284 (45.66%)
Satış işlemleri:
338 (54.34%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-10.67 USD
Ortalama kâr:
8.66 USD
Ortalama zarar:
-42.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-6 846.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 846.58 USD (16)
Aylık büyüme:
-1.83%
Yıllık tahmin:
-22.20%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 332.13 USD
Maksimum:
8 013.55 USD (506.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.48% (8 028.08 USD)
Varlığa göre:
2.52% (211.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|622
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +384.73 USD
En kötü işlem: -1 484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +48.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 846.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
18/10/2025
