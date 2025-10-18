SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rising Star 1
Tran Quoc Dai

Rising Star 1

Tran Quoc Dai
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -63%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
622
Bénéfice trades:
386 (62.05%)
Perte trades:
236 (37.94%)
Meilleure transaction:
384.73 USD
Pire transaction:
-1 483.85 USD
Bénéfice brut:
3 341.60 USD (52 741 pips)
Perte brute:
-9 980.36 USD (88 230 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (48.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
606.63 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.98%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
284 (45.66%)
Courts trades:
338 (54.34%)
Facteur de profit:
0.33
Rendement attendu:
-10.67 USD
Bénéfice moyen:
8.66 USD
Perte moyenne:
-42.29 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-6 846.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 846.58 USD (16)
Croissance mensuelle:
-0.96%
Prévision annuelle:
-13.56%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 332.13 USD
Maximal:
8 013.55 USD (506.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.48% (8 028.08 USD)
Par fonds propres:
6.76% (243.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 622
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +384.73 USD
Pire transaction: -1 484 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +48.63 USD
Perte consécutive maximale: -6 846.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.08 × 13
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 220
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
FusionMarkets-Live
0.76 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 461
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
31 plus...
18/10/2025
Aucun avis
2025.10.18 16:07
A large drawdown may occur on the account again
