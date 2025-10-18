- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
386 (62.05%)
Loss Trade:
236 (37.94%)
Best Trade:
384.73 USD
Worst Trade:
-1 483.85 USD
Profitto lordo:
3 341.60 USD (52 741 pips)
Perdita lorda:
-9 980.19 USD (88 230 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (48.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
284 (45.66%)
Short Trade:
338 (54.34%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-10.67 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-42.29 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-6 846.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 846.58 USD (16)
Crescita mensile:
-1.83%
Previsione annuale:
-22.20%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 332.13 USD
Massimale:
8 013.55 USD (506.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.48% (8 028.08 USD)
Per equità:
2.52% (211.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|622
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +384.73 USD
Worst Trade: -1 484 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +48.63 USD
Massima perdita consecutiva: -6 846.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
18/10/2025
