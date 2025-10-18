SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rising Star 1
Tran Quoc Dai

Rising Star 1

Tran Quoc Dai
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -63%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
386 (62.05%)
Loss Trade:
236 (37.94%)
Best Trade:
384.73 USD
Worst Trade:
-1 483.85 USD
Profitto lordo:
3 341.60 USD (52 741 pips)
Perdita lorda:
-9 980.19 USD (88 230 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (48.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
284 (45.66%)
Short Trade:
338 (54.34%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-10.67 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-42.29 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-6 846.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 846.58 USD (16)
Crescita mensile:
-1.83%
Previsione annuale:
-22.20%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 332.13 USD
Massimale:
8 013.55 USD (506.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.48% (8 028.08 USD)
Per equità:
2.52% (211.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 622
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +384.73 USD
Worst Trade: -1 484 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +48.63 USD
Massima perdita consecutiva: -6 846.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.08 × 13
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 220
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
FusionMarkets-Live
0.76 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 461
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
31 più
18/10/2025
2025.10.18 16:07
A large drawdown may occur on the account again
