Christian Roger H Schuddinck

SIGMA

Christian Roger H Schuddinck
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
363 (73.63%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (26.37%)
En iyi işlem:
28.48 EUR
En kötü işlem:
-139.00 EUR
Brüt kâr:
975.90 EUR (141 859 pips)
Brüt zarar:
-1 027.95 EUR (136 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (131.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.15 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
322 (65.31%)
Satış işlemleri:
171 (34.69%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.11 EUR
Ortalama kâr:
2.69 EUR
Ortalama zarar:
-7.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-163.63 EUR (4)
Aylık büyüme:
36.62%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
188.07 EUR
Maksimum:
225.85 EUR (66.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
S&P.fs 240
XAUUSD 212
EURUSD 38
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
S&P.fs -46
XAUUSD -16
EURUSD 7
USDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
S&P.fs 3.2K
XAUUSD 2K
EURUSD 864
USDJPY -491
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.48 EUR
En kötü işlem: -139 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +131.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -12.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 21
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.29 × 49
Exness-Real3
0.40 × 572
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 30
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.63 × 270
ICMarketsSC-Live31
0.66 × 44
ICMarketsSC-Live12
0.67 × 96
RoboForex-Prime
0.74 × 160
ICMarketsSC-Live06
0.75 × 97
Axi-US05-Live
0.78 × 289
GMI-Live09
0.82 × 60
Axi-US06-Live
0.85 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.88 × 57
ForexTimeFXTM-ECN
0.97 × 96
Darwinex-Live
1.00 × 22
RoboForex-ECN-3
1.29 × 100
25 daha fazla...
