İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
363 (73.63%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (26.37%)
En iyi işlem:
28.48 EUR
En kötü işlem:
-139.00 EUR
Brüt kâr:
975.90 EUR (141 859 pips)
Brüt zarar:
-1 027.95 EUR (136 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (131.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.15 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
322 (65.31%)
Satış işlemleri:
171 (34.69%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.11 EUR
Ortalama kâr:
2.69 EUR
Ortalama zarar:
-7.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-163.63 EUR (4)
Aylık büyüme:
36.62%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
188.07 EUR
Maksimum:
225.85 EUR (66.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|S&P.fs
|240
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|38
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|S&P.fs
|-46
|XAUUSD
|-16
|EURUSD
|7
|USDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|S&P.fs
|3.2K
|XAUUSD
|2K
|EURUSD
|864
|USDJPY
|-491
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.48 EUR
En kötü işlem: -139 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +131.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -12.69 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
AUSForex-Live 2
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 49
|
Exness-Real3
|0.40 × 572
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 30
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.63 × 270
|
ICMarketsSC-Live31
|0.66 × 44
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 96
|
RoboForex-Prime
|0.74 × 160
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 97
|
Axi-US05-Live
|0.78 × 289
|
GMI-Live09
|0.82 × 60
|
Axi-US06-Live
|0.85 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.88 × 57
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.97 × 96
|
Darwinex-Live
|1.00 × 22
|
RoboForex-ECN-3
|1.29 × 100
