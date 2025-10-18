- Crescita
Trade:
493
Profit Trade:
363 (73.63%)
Loss Trade:
130 (26.37%)
Best Trade:
28.48 EUR
Worst Trade:
-139.00 EUR
Profitto lordo:
975.90 EUR (141 859 pips)
Perdita lorda:
-1 027.95 EUR (136 349 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (131.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.15 EUR (50)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
322 (65.31%)
Short Trade:
171 (34.69%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.11 EUR
Profitto medio:
2.69 EUR
Perdita media:
-7.91 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-12.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-163.63 EUR (4)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.07 EUR
Massimale:
225.85 EUR (66.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|S&P.fs
|240
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|38
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|S&P.fs
|-46
|XAUUSD
|-16
|EURUSD
|7
|USDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|S&P.fs
|3.2K
|XAUUSD
|2K
|EURUSD
|864
|USDJPY
|-491
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.48 EUR
Worst Trade: -139 EUR
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +131.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.69 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|0.10 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
AUSForex-Live 2
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 49
|
Exness-Real3
|0.40 × 572
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 30
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.63 × 270
|
ICMarketsSC-Live31
|0.66 × 44
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 96
|
RoboForex-Prime
|0.74 × 160
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 97
|
Axi-US05-Live
|0.78 × 289
|
GMI-Live09
|0.82 × 60
|
Axi-US06-Live
|0.85 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.88 × 57
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.97 × 96
|
Darwinex-Live
|1.00 × 22
|
RoboForex-ECN-3
|1.29 × 100
