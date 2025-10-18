SegnaliSezioni
Christian Roger H Schuddinck

SIGMA

Christian Roger H Schuddinck
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
363 (73.63%)
Loss Trade:
130 (26.37%)
Best Trade:
28.48 EUR
Worst Trade:
-139.00 EUR
Profitto lordo:
975.90 EUR (141 859 pips)
Perdita lorda:
-1 027.95 EUR (136 349 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (131.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.15 EUR (50)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
322 (65.31%)
Short Trade:
171 (34.69%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.11 EUR
Profitto medio:
2.69 EUR
Perdita media:
-7.91 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-12.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-163.63 EUR (4)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.07 EUR
Massimale:
225.85 EUR (66.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
S&P.fs 240
XAUUSD 212
EURUSD 38
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
S&P.fs -46
XAUUSD -16
EURUSD 7
USDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
S&P.fs 3.2K
XAUUSD 2K
EURUSD 864
USDJPY -491
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.48 EUR
Worst Trade: -139 EUR
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +131.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live32
0.10 × 21
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.29 × 49
Exness-Real3
0.40 × 572
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 30
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.63 × 270
ICMarketsSC-Live31
0.66 × 44
ICMarketsSC-Live12
0.67 × 96
RoboForex-Prime
0.74 × 160
ICMarketsSC-Live06
0.75 × 97
Axi-US05-Live
0.78 × 289
GMI-Live09
0.82 × 60
Axi-US06-Live
0.85 × 13
ForexTimeFXTM-ECN2
0.88 × 57
ForexTimeFXTM-ECN
0.97 × 96
Darwinex-Live
1.00 × 22
RoboForex-ECN-3
1.29 × 100
25 più
Non ci sono recensioni
