- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
50 (68.49%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (31.51%)
En iyi işlem:
151.86 EUR
En kötü işlem:
-12.66 EUR
Brüt kâr:
422.97 EUR (15 180 pips)
Brüt zarar:
-109.16 EUR (4 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (54.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
152.05 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.76
Alış işlemleri:
50 (68.49%)
Satış işlemleri:
23 (31.51%)
Kâr faktörü:
3.87
Beklenen getiri:
4.30 EUR
Ortalama kâr:
8.46 EUR
Ortalama zarar:
-4.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-45.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45.98 EUR (6)
Aylık büyüme:
11.88%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.52 EUR
Maksimum:
46.45 EUR (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|204
|AUDNZD
|78
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|24
|USDCAD
|1
|EURUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|AUDNZD
|3.2K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|603
|USDCAD
|199
|EURUSD
|391
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.86 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +54.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5676
|
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 7193
|
Exness-MT5Real8
|0.98 × 945
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 28
FIRE Pro uses an automatic strategy. Keeping a low drawdown is the most important element in this signal.
This system uses a fully automated price correction trading system, a price correction is a temporary price movement before it resumes back into the main market direction. This system is especially effective in trading on popular price correction currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction.
The deposit for copying the signal should be at least $1000, this should copy all my positions, even the smallest ones with a micro lot (0.01 lot). If your account has less than $1000, then you will be taking more risks.
The leverage on your account should be at least 1:100. Otherwise, the service will copy positions using smaller lots and your profit will be less than this signal.
Trading is not conducted all the time. If there is low volatility in the market, then there won't be positions opened.
İnceleme yok