SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PPS4
Chun Pan Hui

PPS4

Chun Pan Hui
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.10 USD (24 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.10 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 33
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.09 × 23
Pepperstone-Edge03
0.32 × 22
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
Pepperstone-Edge05
4.00 × 1
Activtrades-4
6.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.17 03:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol