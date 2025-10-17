- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.10 USD (24 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.10 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 33
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.09 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.32 × 22
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|1.11 × 19
|
Pepperstone-Edge05
|4.00 × 1
|
Activtrades-4
|6.00 × 6
