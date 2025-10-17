Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneFinancial-US03-Demo 0.00 × 33 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 ICMarkets-Live18 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.09 × 23 Pepperstone-Edge03 0.32 × 22 MBTrading-Live 0.33 × 3 Pepperstone-Edge02 0.50 × 2 Pepperstone-Demo01 1.11 × 19 Pepperstone-Edge05 4.00 × 1 Activtrades-4 6.00 × 6