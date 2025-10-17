SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PPS4
Chun Pan Hui

PPS4

Chun Pan Hui
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.10 USD (24 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 33
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live18
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.09 × 23
Pepperstone-Edge03
0.32 × 22
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
Pepperstone-Edge05
4.00 × 1
Activtrades-4
6.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 03:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati