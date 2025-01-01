SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

OnlyUJ
Büyüme
251%
Aboneler
8
Haftalar
66
İşlemler
402
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
403%
Aboneler
7
Haftalar
78
İşlemler
511
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
34%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 675%
Aboneler
139
Haftalar
87
İşlemler
1291
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
Deux ex machina
Büyüme
5 063%
Aboneler
3
Haftalar
232
İşlemler
1403
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
120%
Aboneler
18
Haftalar
52
İşlemler
173
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.34
Maks. düşüş
22%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 390%
Aboneler
76
Haftalar
44
İşlemler
1491
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.30
Maks. düşüş
28%
Daily Gold Sniper
Büyüme
375%
Aboneler
8
Haftalar
38
İşlemler
126
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.73
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 570%
Aboneler
69
Haftalar
207
İşlemler
5479
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
112%
Aboneler
15
Haftalar
50
İşlemler
502
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.15
Maks. düşüş
17%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 863%
Aboneler
11
Haftalar
226
İşlemler
14416
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2215 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.