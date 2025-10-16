- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
30 (73.17%)
Loss Trade:
11 (26.83%)
Best Trade:
72.13 USD
Worst Trade:
-157.15 USD
Profitto lordo:
390.58 USD (480 027 pips)
Perdita lorda:
-303.00 USD (419 465 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
22 (53.66%)
Short Trade:
19 (46.34%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
13.02 USD
Perdita media:
-27.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.15 USD (1)
Crescita mensile:
8.77%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
157.15 USD (22.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|28
|BTCUSD
|10
|DJ30
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|60
|BTCUSD
|25
|DJ30
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|3.3K
|BTCUSD
|55K
|DJ30
|2.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.13 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.53 USD
Massima perdita consecutiva: -4.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|15.41 × 51
