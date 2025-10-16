SegnaliSezioni
Victor Amado Gonzalez Cruz

Aurelyon Capital

Victor Amado Gonzalez Cruz
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
30 (73.17%)
Loss Trade:
11 (26.83%)
Best Trade:
72.13 USD
Worst Trade:
-157.15 USD
Profitto lordo:
390.58 USD (480 027 pips)
Perdita lorda:
-303.00 USD (419 465 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
22 (53.66%)
Short Trade:
19 (46.34%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
13.02 USD
Perdita media:
-27.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.15 USD (1)
Crescita mensile:
8.77%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
157.15 USD (22.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 28
BTCUSD 10
DJ30 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 60
BTCUSD 25
DJ30 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 3.3K
BTCUSD 55K
DJ30 2.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.13 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.53 USD
Massima perdita consecutiva: -4.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
15.41 × 51
2025.10.16 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
