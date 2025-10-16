SinyallerBölümler
Nice Trader OÜ

Techno SteadyFlow

Nice Trader OÜ
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
5.41 EUR
En kötü işlem:
-33.28 EUR
Brüt kâr:
68.49 EUR (8 940 pips)
Brüt zarar:
-35.45 EUR (6 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (68.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
68.49 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.65 EUR
Ortalama kâr:
3.81 EUR
Ortalama zarar:
-17.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-34.91 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 EUR
Maksimum:
34.91 EUR (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
USTEC 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 77
USTEC -40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.9K
USTEC -6.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
10.67 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
12.20 × 90
FusionMarkets-Live
13.53 × 17
Exness-MT5Real6
14.00 × 1
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.91 × 108
Earnex-Trade
21.19 × 68
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰

📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.

⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.

💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.

🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.

💰 Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, US30, USTEC, and BTCUSD

🔹 Minimum deposit: 1000 recommended

🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets

🔹 Stop loss is used on every trade with a risk of 1–4% per position

🔹 Minimum leverage 1:200, recommended 1:500

🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider is strongly recommended


2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
