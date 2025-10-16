- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|USTEC
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|77
|USTEC
|-40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.9K
|USTEC
|-6.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.67 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.20 × 90
|
FusionMarkets-Live
|13.53 × 17
|
Exness-MT5Real6
|14.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.91 × 108
|
Earnex-Trade
|21.19 × 68
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰
📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.
⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.
💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.
🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.
💰 Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, US30, USTEC, and BTCUSD
🔹 Minimum deposit: 1000 recommended
🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets
🔹 Stop loss is used on every trade with a risk of 1–4% per position
🔹 Minimum leverage 1:200, recommended 1:500
🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider is strongly recommended