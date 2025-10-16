SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Techno SteadyFlow
Nice Trader OÜ

Techno SteadyFlow

Nice Trader OÜ
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
18 (90.00%)
Perte trades:
2 (10.00%)
Meilleure transaction:
5.41 EUR
Pire transaction:
-33.28 EUR
Bénéfice brut:
68.49 EUR (8 940 pips)
Perte brute:
-35.45 EUR (6 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (68.49 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
68.49 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
20 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
1.65 EUR
Bénéfice moyen:
3.81 EUR
Perte moyenne:
-17.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-34.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-34.91 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 EUR
Maximal:
34.91 EUR (1.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18
USTEC 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 77
USTEC -40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.9K
USTEC -6.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.41 EUR
Pire transaction: -33 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +68.49 EUR
Perte consécutive maximale: -34.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
10.67 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
12.20 × 90
FusionMarkets-Live
13.53 × 17
Exness-MT5Real6
14.00 × 1
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.91 × 108
Earnex-Trade
21.19 × 68
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰

📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.

⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.

💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.

🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.

💰 Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, US30, USTEC, and BTCUSD

🔹 Minimum deposit: 1000 recommended

🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets

🔹 Stop loss is used on every trade with a risk of 1–4% per position

🔹 Minimum leverage 1:200, recommended 1:500

🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider is strongly recommended


Aucun avis
2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire