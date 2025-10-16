SegnaliSezioni
Nice Trader OÜ

Techno SteadyFlow

Nice Trader OÜ
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
5.41 EUR
Worst Trade:
-33.28 EUR
Profitto lordo:
68.49 EUR (8 940 pips)
Perdita lorda:
-35.45 EUR (6 660 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (68.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
68.49 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.65 EUR
Profitto medio:
3.81 EUR
Perdita media:
-17.73 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-34.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-34.91 EUR (2)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 EUR
Massimale:
34.91 EUR (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
USTEC 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 77
USTEC -40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.9K
USTEC -6.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.41 EUR
Worst Trade: -33 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
10.67 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
12.20 × 90
FusionMarkets-Live
13.53 × 17
Exness-MT5Real6
14.00 × 1
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.91 × 108
Earnex-Trade
21.19 × 68
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰

📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.

⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.

💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.

🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.

💰 Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, US30, USTEC, and BTCUSD

🔹 Minimum deposit: 1000 recommended

🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets

🔹 Stop loss is used on every trade with a risk of 1–4% per position

🔹 Minimum leverage 1:200, recommended 1:500

🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider is strongly recommended


Non ci sono recensioni
2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
