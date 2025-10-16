- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.67 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.20 × 90
|
FusionMarkets-Live
|13.53 × 17
|
Exness-MT5Real6
|14.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.91 × 108
|
Earnex-Trade
|21.19 × 68
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰
📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.
⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.
💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.
🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.
💰 Instruments traded: XAUUSD, EURUSD, US30, USTEC, and BTCUSD
🔹 Minimum deposit: 1000 recommended
🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets
🔹 Stop loss is used on every trade with a risk of 1–4% per position
🔹 Minimum leverage 1:200, recommended 1:500
🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider is strongly recommended